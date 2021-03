La ternana Francesca Fossatelli fra i 100 ‘number one’ di Forbes

Classe 1992, diplomata al liceo scientifico ‘Donatelli’ e laureata con il massimo dei voti in finanza quantitativa all’università ‘Bocconi’ di Milano, con successiva specializzazione nella strutturazione e pricing di strumenti derivati. Si chiama Francesca Fossatelli, è ternana ed è stata inserita da Forbes nella lista dei ’100 number one – L’Italia dei giovani leader del futuro 2021’ nell’ambito del settore finance.

Francesca Fossatelli è la fondatrice della piattaforma digitale Freefinance.biz: «Un sito web – spiega la giovane – che si pone l’obiettivo di fornire gratuitamente al piccolo investitore le conoscenze e le competenze necessarie per operare sui mercati finanziari come un investitore professionista. Per raggiungere questo obiettivo ho riunito i professionisti del panorama finanziario italiano, tra cui Giovanni Borsi, Gabriele Bellelli, Tony Cioli Puviani e Pierpaolo Scandurra. Su freefinance.biz i professionisti pubblicano articoli di aggiornamento, contenuti educativi e organizzano webinar interattivi, il tutto senza il filtro del marketing: tutti i contenuti sono indipendenti e privi di pubblicità. A meno di due mesi dal lancio del sito web, si è creata una community di quasi diecimila investitori attivi, che apprezzano l’indipendenza e professionalità dei contenuti pubblicati e che contribuiscono allo sviluppo del progetto con domande e segnalazioni». A 26 anni è stata nominata responsabile Flow Products Development Italia di Vontobel, mentre nel 2019 ha introdotto il primo certificato a gestione attiva quotato sul SedeX di Borsa italiana. Per lei a giugno c’è anche il primo libro in arrivo, edito da Hoepli: ‘Investire con i certificati: selezionare, costruire e gestire un portafoglio a rischio contenuto’, in collaborazione con il trader ed educatore finanziario Gabriele Bellelli.