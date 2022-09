La Ternana Futsal non sbaglia la prima gara ufficiale: a Spello i Grifoni vanno ko 3-4

La Generali Ternana Futsal non sbaglia la prima gara ufficiale della stagione. I ragazzi di Pellegrini a Spello hanno battuto 3-4 i Grifoni guadagnandosi l’accesso al turno successivo di coppa divisione. A segno Tirana, Martini, Sachet e Polito.

Polito decisivo

A sbloccare il punteggio è Picchietti per i padroni di casa, poi la reazione rossoverde con le marcature di Tirana e Martini. Pronti via, nella ripresa non c’è nemmeno il tempo di studiarsi che i Grifoni pareggiano con Catalano, quindi la Ternana si riporta avanti con Sachet. Da lì in poi la squadra di mister Pellegrini riesce a gestire la gara e a costruire altre palle gol fino a subire il gol del 3 a 3 a sei minuti dalla fine da Angelucci. Infine la zampata di Polito che, a tre minuti e ventuno secondi dalla sirena, realizza il gol del 4 a 3 che vale la qualificazione. Sabato prossimo 17 settembre al pala di Vittorio ci sarà la sfida con i viterbesi dell’Active Network, compagine di serie A2 girone B: «Credo che nonostante i ritmi non troppo elevati – le parole del ds Carpinelli – siamo comunque riusciti a disputare una gara positiva mettendo in pratica quelle che sono le idee del mister. Dopo così poco tempo da quando ci siamo ritrovati al palazzetto per preparare la nuova stagione era difficile essere al top della forma, c’è stato equilibrio si durante il match ma credo che la vittoria è legittima per quello che abbiamo prodotto, soprattutto nella ripresa. Sono molto contento per i nostri giovani che oggi hanno dimostrato tutta la loro qualità quando sono stati chiamati in causa. Ora sabato prossimo andiamo ad affrontare con il sorriso l’Active Network senza alcun tipo di timore sapendo che andiamo ad affrontare una squadra di categoria superiore, vogliamo che sia una giornata a tinte rossoverdi vista la notte bianca dello sport che ci sarà nella nostra città e visto che parteciperemo attivamente con uno stand dedicato».

GRIFONI – GENERALI TERNANA FUTSAL 3 – 4

Grifoni: Stoppini, Giorgetti, Catalano, Fiordiponti, Angelucci, Picchietti N., Federici, Reitano, Gasparrini, Castrica, Carbonari, Crescimbeni. Allenatore: Picchietti S.

Ternana: Fagotti, Sachet, Almadori, Corpetti, Paolucci, Martini, Persichetti, Tirana, Bulletta, Paciaroni, Polito, De Michelis. Allenatore: Pellegrini

Reti: Picchietti (G), Tirana, Martini (T) primo tempo (1-2); Catalano (G), Sachet (T), Angelucci (G), Polito (T) secondo tempo