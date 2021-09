La Ternana piange l’ex presidente Luigi Agarini

Lutto per la Ternana Calcio. La società di via della Bardesca piange la scomparsa dell’ex presidente Luigi Agarini, 85 anni e numero uno della società dal campionato 1997/1998 fino all’annata 2004/2005. Fu il successore di Alberto Gianni, mentre dopo di lui arrivò la famiglia Longarini. Sul piano imprenditoriale, Agarini con Riva e Falk – era il 1994 – fu il partner italiano di Krupp nella privatizzazione delle acciaierie. In quegli anni, sempre a Terni, si occupò anche delle attività del Centro multimediale e di termovalorizzazione dei rifiuti.

IL 1° SETTEMBRE 2020 LA MORTE DI EDOARDO LONGARINI

Il cordoglio

«Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente della Ternana Calcio ricordano con affetto Luigi Agarini, scomparso questa notte. Alla sua famiglia vanno le più sentite e commosse condoglianze da parte di tutti noi». Agarini aveva 85 anni, è stato a capo del gruppo Tad ed è deceduto nella notte tra lunedì e martedì: sotto la sua gestione la squadra ha sempre giocato in serie B, ottenendo in un paio di circostanze anche piazzamenti di rilievo, con rammarico in particolar modo per la stagione 2003/2004 in cui la serie A sfumò per un soffio. «Penso che la città di Terni debba rivolgere un sentito e affettuoso saluto al dottor Luigi Agarini – afferma Raffaele Nevi, parlamentare di Forza Italia -. Io l’ho conosciuto abbastanza bene e non posso che ricordamelo come un grande signore che ha voluto bene alla nostra città di cui è stato un protagonista negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Voglio rivolgere a nome di tutta Forza Italia le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».