Ternana unica squadra italiana imbattuta in gare di campionato

Una ripresa con Ivan Kontek ed Emanuele Suagher a disposizione, il che non guasta. La Ternana è pronta a riprendere il proprio cammino in campionato dopo la sosta invernale e le ‘solite’ diatribe sul progetto legato allo stadio Liberati e alla realizzazione della clinica privata: domenica sarà il Monopoli la prima avversaria del 2021 per le Fere di Cristiano Lucarelli, da mercoledì sera l’unica squadra ‘pro’ italiana imbattuta in seguito al ko casalingo del Milan per mano della Juventus. Un’altra soddisfazione in più in attesa – la speranza di tutti – di poter ottenere l’obiettivo stagionale, la promozione in serie B.

La situazione

I rossoverdi – Mammarella, Frascatore e Celli hanno lavorato a parte negli ultimi giorni, sono in recupero dai rispettivi infortuni – si sono allenati anche in giornata all’antistadio ‘Taddei’ in vista della contesa con i pugliesi. Non ci saranno novità nella rosa a disposizione del tecnico livornese, almeno a stretto giro: finora è stato più volte ribadito come non ci sia bisogno di rinforzare un gruppo che, finora, ha regalato ottime prestazioni in gran parte dei match disputati e mostrato la giusta coesione per arrivare fino in fondo. Magari un paio di operazioni in uscita – c’è pur sempre da considerare la lista – nelle prossime settimane.