La Ternana punta su un altro toscano: Aurelio Andreazzoli

La Ternana punta su un altro toscano dopo l’esonero di Cristiano Lucarelli. Né Roberto D’Aversa né Giuseppe Iachini, i nomi più insistenti circolati nelle ore post allontanamento del tecnico livornese: la società di via della Bardesca ha intenzione di chiudere con Aurelio Andreazzoli secondo quanto ha lanciato Sky Sport nel tardo pomeriggio di martedì. Il club rossoverde ha accelerato per tentare di portare a Terni il 69enne esperto allenatore di Massa di Carrara nel più breve tempo possibile. Evidentemente si è aperto un varco concreto in seguito alla decisione del Genoa di non sollevare – almeno adesso – dall’incarico Blessin.

Bandecchi: «Trovato al 99%»

Nella prima serata ci pensa il presidente Stefano Bandecchi ad annunciare la novità: «C’è chi sta lavorando perché la Ternana è in cerca di un nuovo allenatore. Al 99% è stato individuato e trovato, sicuramente abbiamo rispettato tutto ciò che ci eravamo detti e continueremo la nostra operazione in una fase di miglioramento. Negli ultimi cinque anni ha espresso forse il massimo di sé stesso». Andreazzoli ha conquistato la serie A con l’Empoli vincendo la B nell’annata 2017-2018.