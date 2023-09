La Ternana ‘ridisegna’ gli sponsor: Telematica Italia sulla maglia. Il punto di Guida fra campo e mercato

La maglia della Ternana Calcio, che per voce del suo presidente Nicola Guida vedrà prossimamente un altro main sponsor al posto dell’azienda ‘di casa’ Pharmaguida, si arricchisce di un nuovo marchio. Quello della Telematica Italia, società nazionale che conta solide radici a Terni e che si occupa di consulenza alle imprese anche nel reperimento e nell’utilizzo di fondi pubblici. La società guidata da Simone Mangoni nelle vesti di presidente, sarà ‘back sponsor’ per tutta la stagione 2023/2024. La presentazione si è tenuta giovedì mattina nella sala stampa dello stadio ‘Liberati’.

«Il nostro personale è in larga parte ternano – ha detto Simone Mangoni – e crediamo in questa partnership anche per l’energia positiva che accomuna la nostra azienda e la Ternana Calcio. Da 25 anni lavoriamo in tutta Italia ed ora è arrivato il momento di legarci ancora di più a Terni, con una partnership che per noi è un motivo di grande orgoglio».

Il nuovo direttore gestionale e operativo Giuseppe D’Aniello («un dg serviva alla Ternana? Sì, come figura di riferimento, non come ‘capo’» ha detto) si è soffermato sulle «modalità dinamiche, e non statiche, di questa partnership che può tradursi anche in una collaborazione diretta. In generale – ha aggiunto – ho riscontrato grande apertura da parte del tessuto sociale e imprenditoriale cittadino nei confronti della Ternana Calcio. C’è voglia di entrare nella nostra famiglia». Sui progetti ‘ereditabili’ del centro sportivo e stadio-clinica, D’Aniello ha detto che «è in corso lo studio delle carte, al termine del quale riferirò al presidente Guida. Certo, se ci sarà la possibilità di ‘unire l’utile al dilettevole’, anche attraverso la collaborazione con Telematica Italia, faremo le nostre valutazioni».

Il presidente Guida ha spiegato che «le idee sono tante. Va certamente modernizzato lo stadio e poi anche la logistica degli allenamenti con la spola fra Terni e Narni, colgo qui l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale narnese, ci fa capire che esistono aspetti su cui lavorare». In generale Guida si è detto «molto contento del rapporto stabilito con i tifosi, sempre vicini nonostante questo inizio di stagione balbettante sul piano dei risultati, ma anche con la stampa e la città nel suo insieme». Sull’unico punto ottenuto nelle prime quattro giornate di campionato, Nicola Guida ha detto che «c’è amarezza sì, basti pensare a quanto accaduto contro Catanzaro, Cremonese, Bari. Meritavamo sicuramente di più ma le sensazioni sono buone e spero si possa finalmente gioire nelle prossime partite». E poi il calciomercato: «Proietti alla fine resta? Non lo so, devo ancora parlare con Capozucca e quello che so, l’ho appreso dalla stampa. Sì, stiamo trattando un giocatore svincolato ma rischiamo di essere tanti, vediamo come va».