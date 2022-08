La ‘solita’ Ternana: Fere out dalla coppa, la Cremonese vince 3-2

La Ternana riparte dai ‘soliti’ pregi e difetti. Succede quindi che le Fere, per la seconda volta di fila – ci contiamo la sfida amichevole di Frosinone – contro squadre professionistiche, riescano a segnare due reti e comunque perdere: i rossoverdi di Cristiano Lucarelli salutano subito la coppa Italia 2022-2023 perdendo per 3-2 a Ferrara al cospetto della Cremonese di Massimiliano Alvini. Defendi e compagni pagano i consueti abbagli difensivi, inutili le due marcature a firma Rovaglia e Palumbo nel secondo tempo per il momentaneo pareggio. Lo scorso anno si vinse a Bologna e qualcuno magari si montò la testa, ora il pericolo non c’è. Ora focus sull’esordio stagionale in campionato in programma domenica sera ad Ascoli.

Abbaglio Partipilo, Fere sotto



La differenza di categoria – posto il fatto che si tratta di calcio estivo e le squadre sono in piena preparazione – non si vede granché in avvio. Il primo cenno di conclusione è di marca rossoverde sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la girata di Pettinari è debole e centrale. Poi al 10′ la chance concreta numero uno della partita sull’asse Partipilo-Pettinari: ottimo l’assist del 32 per il pugliese che, tuttavia, sbaglia in malomodo solo davanti a Radu. E senza pressione. La Cremonese resiste e passa al quarto d’ora: errore delle Fere in uscita con Palumbo superficiale, Zanimacchia prende palla e crossa in area per il perugino Tsadjout che, con il tacco a mezza altezza, batte un sorpreso Iannarilli grazie ad una deviazione involontaria di Bogdan. L’undici di Lucarelli inizia a soffrire sugli spunti del talento di scuola Juventus.

Raddoppio Cremonese, Fere inesistenti davanti



I rossoverdi vanno in affanno e vanno ancora ko al 22′. Angolo dalla sinistra di Castagnetti, Ghiringhelli perde il duello aereo con Okereke e la punta nigeriani infila la sfera in rete: 2-0 a metà frazione, non ci siamo. Troppo facile andare in gol per i lombardi. Fere inesistenti davanti, mentre i grigi creano ancora alla mezz’ora con la combinazione Sernicola-Okereke: stacco aereo fuori misura, poi l’ex Spezia si vede negare la doppietta personale – tiro di punta – da un grande intervento in allungo di Iannarilli. Per vedere un tentativo di Di Tacchio e compagni bisogna attendere il minuto 40: Pettinari stoppa la sfera, se la posiziona sul destro e prova – senza riuscirci – il tiro a giro sul secondo palo. Si va al riposo sul 2-0 dopo una respinta centrale del portiere ciociaro sulla conclusione di potenza a firma Castagnetti. Nessuna parata di Radu nei 48 minuti della prima frazione.

Uno-due Fere, è parità. Poi altro errore e 3-2

La ripresa inizia senza sostituzioni. Nei primi minuti non ci sono occasioni di rilievo e al 54′ la Ternana riapre la contesa sugli sviluppi di un corner calciato da Partipilo: deviazione aerea di Ghiringhelli, Rovaglia si fa trovare pronto e sotto misura, di testa, non lascia scampo a Radu. Per lui gol numero uno nel calcio professionistico senior. Grigi in difficoltà. Tre minuti ed ecco l’immediato 2-2 dei rossoverdi: Partipilo serve – subendo fallo oltretutto – in profondità Palumbo che, eluso Chiricheș con una finta ed un rimpallo a favore, spedisce in porta con un gran mancino di potenza in diagonale. Si esulta. Per poco. Passano duecento secondi ed ecco un nuovo patatrac difensivo: cross Cremonese dall’out destro, Ghiringhelli toppa la spizzata di testa per rinviare, la palla giunge a Quagliata che, col sinistro di potenza, infila Iannarilli. In ritardo Bogdan nella circostanza. Si arriva al 70′ e Lucarelli opera i primi cambi con gli ingressi di Defendi, Proietti e Ferrante per l’ex Cittadella, Di Tacchio e Rovaglia. Poco dopo è il turno di Corrado per Martella: l’ex Brescia lascia il terreno di gioco dopo aver sfiorato il 3-3 con un mancino dei suoi dai venti metri. Super Radu e calcio d’angolo.

Legno Palumbo

Fere sfortunate al 78′ quando Palumbo, direttamente da calcio di punizione, centra – decisivo il tocco di Radu – la traversa. A dieci dal termine Lucarelli dà spazio anche a Capanni, gli fa spazio Agazzi. Nel finale serie di corner Fere e maggior possesso palla, ma la Cremonese controlla bene i tentativi della Ternana e porta a casa la qualificazione ai 16esimi, dove affronterà il Modena.

Il tabellino

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Chiricheș (c), Vásquez; Ghiglione (80′ Bianchetti), Pickel, Castagnetti (62′ Acella), Valeri (58′ Quagliata); Zanimacchia; Okereke (58′ Buonaiuto), Tsadjout (80′ Ciofani). A disposizione: Sarr, Ciezkowski, Aiwu, Ndiaye, Bartolomei, Milanese, Tenkorang, Di Carmine. Allenatore: Massimiliano Alvini

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli (70′ Defendi), Bogdan, Capuano, Martella (77′ Corrado); Agazzi (80′ Capanni), Di Tacchio (70′ Proietti), Palumbo (c); Partipilo, Pettinari; Rovaglia (70′ Ferrante). A disposizione: Krapikas, Vitali, Sørensen, Celli, Diakitè, Paghera, Spalluto. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia (assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Tiziana Trasciatti di Foligno, IV ufficiale Andrea Bordin di Bassano del Grappa). Addetto Var Aleandro Di Paolo di Avezzano, assistente Giacomo Paganessi di Bergamo

Reti: 15′ Bogdan a., 22′ Okereke, 60′ Quagliata (C); 54′ Rovaglia, 57′ Palumbo (T)

Ammoniti: 60′ Sernicola, 86′ Quagliata (C); 35′ Di Tacchio, 45′ Ghiringhelli, 88′ Palumbo (T)

Calci d’angolo: 3-6

Recupero: 3; 5