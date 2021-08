Coppa, pazza Ternana: da 5-1 a 5-4 a Bologna, poi super Iannarilli

Lucarelli alla vigilia aveva chiesto ai suoi giocatori di divertirsi e far divertire i tifosi. Di certo, c’è da dire che l’hanno preso in parola. Più che una partita ufficiale, quella di Bologna è sembrata infatti una partita di allenamento – nemmeno un amichevole – in cui il compito era di provare le combinazioni offensive, senza badare alla difesa.

LUCARELLI ALLA VIGILIA

La partita

Inizio sprint

All’inizio sembrava un andamento simile a quello di Genoa-Perugia di venerdì scorso con le Fere avanti 1-0 (bel gol di Agazzi con palla rubata e break) e con rigore a favore al decimo minuto. Donnarumma coglie il palo dagli 11 metri, ma dopo dieci minuti si fa perdonare realizzando il 2-0 di testa.

3-1 a fine primo tempo

Esattamente come a Marassi venerdì sera, sul finire di primo tempo i ben più quotati avversari della squadra umbra accorciano le distanze: realizza Dominguez. Ma a differenza del Perugia la Ternana non si scompone e appena un minuto dopo realizza il 3-1 con Peralta, che approfitta di una gran bella sponda di Donnarumma e mette dentro il 3-1.

5-1 al 55esimo

Finire il primo tempo con due gol di vantaggio era già un bel risultato, ritrovarsi sul 5-1 a inizio ripresa era qualcosa di clamoroso. Ma è successo. Prima Falletti ha realizzato un calcio di rigore con un cucchiaio a Skorupski (il fallo era stato di Dominguez sullo stesso uruguaiano), quindi poco dopo ancora Peralta per il 5-1. Finita? Nemmeno per idea.

Tre gol subiti in 20 minuti

Nemmeno il tempo di esultare e Arnautovic bagna l’esordio con un gol toccando in rete un assist sottomisura, poi Soriano tocca in area una palla sporca e fa 5-3. A quel punto subentra la paura, la Ternana si rintana, Lucarelli toglie Falletti (fischiatissimo dai suoi ex tifosi per il cucchiaio) e arriva il penalty alla mezz’ora con Orsolin (che nemmeno doveva giocare) a realizzare il 5-4.

Ultimo quarto d’ora di paura

Già ottima fino a quel punto, la prestazione di Iannarilli diventa mostruosa, con almeno tre salvataggi decisivi, di cui due su Barrow e uno, in pieno recupero, sul subentrato Van Hooijdonk e Svanberg che non riesce a ribadire in rete.

Il triplice fischio è una liberazione

Il tabellino: Bologna-Ternana 4-5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Mbaye (7′ st Barrow); Schouten, Dominguez (33′ st Svanberg); Orsolini (40′ st Skov Olsen), Soriano (Cap.), Vignato; Arnautovic (40′ st Van Hooijdonk). A disp.: Bardi, Sarr, Amey, Medel, Khailoti, Annan, Kingsley, Baldursson, Cangiano. All.: Sinisa Mihajlovic

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (33′ st Defendi), Boben, Sorensen, Salzano; Agazzi, Proietti (16′ st Celli); Peralta (16′ st Palumbo), Falletti (28′ st Paghera), Furlan (Cap.); Donnarumma (28′ st Pettinari). A disp.: Casadei, Vitali, Diakité S., Russo, Capone, Capanni, Mazzocchi. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)

Assistenti: Emanuele Prenna (Molfetta), Alessandro Cipressa (Lecce)

IV Ufficiale: Marco Ricci (Firenze)

Addetti VAR: Federico Dionisi (L’Aquila), Aleandro Di Paolo (Avezzano)

Marcatori: 6′ pt Agazzi (T.), 21′ pt Donnarumma (T.), 38′ pt Dominguez (B.), 40′ pt Peralta (B.), 5′ st Falletti (rig.), 9′ st Peralta (T.), 11′ st Arnautovic (B.), 13′ st Soriano (B.), 31′ st Orsolini (B., rig.)

Ammoniti: Sorensen, Salzano, Celli. Iannarilli (T.); Mbaye (B.)

Recuperi: 2/5

Note: al 10′ pt Donnarumma (T.) ha fallito un calcio di rigore