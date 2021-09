La Ternana si sblocca: 1-1 a Monza con gol al 95′ di Capone

Christian Capone al minuto 95′ con un preciso destro dopo minuti su minuti di pressione. La Ternana trova il primo punto in serie B nell’era Cristiano Lucarelli all’U-Power Stadium di Monza: finisce 1-1 sul terreno di gioco brianzolo dopo le grandi difficoltà della prima frazione, l’immediato vantaggio dei padroni di casa a firma Mota Carvalho e l’assalto finale rossoverde premiato dal gol che vale un pareggio più che prezioso per sbloccare la graduatoria delle Fere. E avere una spinta anche psicologica in vista della super sfida di mercoledì al Liberati contro il Parma di Gianluigi Buffon, favorita numero uno alla vittoria del campionato di serie B. Migliore in campo Antony Iannarilli, riscatto Sørensen, Martella in crescita. Si è acceso il motore? Lo vedremo già contro i ducali.

Lucarelli cambia sistema tattico. Monza subito avanti



Niente 4-2-3-1 per il tecnico rossoverde: si inizia con Capuano vicino a Boben e Sørensen per un 3-4-2-1 che vede Partipilo e Falletti alle spalle di Pettinari. Niente maglia da titolare per Ghiringhelli, Salzano, Palumbo, Furlan e Donnarumma. Il Monza parte forte e al 3′ Mazzitelli riesce a trovare il varco giusto in area sul servizio di Barberis: provvidenziale capitan Defendi nella chiusura in diagonale sull’inserimento del centrocampista. Due minuti e i brianzoli passano con una straordinaria esecuzione dai 25 metri di Mota Carvalho da posizione centrale: fantastico il tiro – i rossoverdi lasciano fare, non c’è pressione – che si infila sotto l’incrocio dei pali. Incolpevole Iannarilli. Fere in affanno e costrette sulla difensiva. Poi al 10′ arriva una bella combinazione tra Defendi (preciso il cross) e Pettinari, con volée vincente della punta. Peccato che fosse tutto fermo per la segnalazione di fuorigioco (corretta) per il 25.

Pazzesco errore Gytkjær. Solo biancorossi, super Iannarilli



La Ternana prova a pressare alto ma il Monza, cui la qualità tecnica non manca di certo, raramente va in affanno. Al 25′ i padroni di casa si divorano il 2-0 su un abbaglio di Defendi che, su un cross di Donati, serve inavvertitamente il centravanti danese solo davanti a Iannarilli: a porta sguarnita il 9 dei biancorossi, con il portiere ciociario fuori gioco, mette sul fondo. Finalmente al 28′ arriva il primo squillo rossoverde con un tentativo di potenza dalla distanza di Falletti, tuttavia per Di Gregorio è semplice bloccare la sfera. Il pacchetto difensivo rossoverde fa acqua e poco prima della mezz’ora l’undici di Stroppa sfiora ancora il 2-0 su un’imbucata senza palla di Mazzitelli, dimenticato da Capuano e compagni: assist di Barberis e colpo di testa che Iannarilli non ha difficoltà nel parare. Il Monza è forte e si sapeva. Ancora affanno Ternana e al 35′ serve un intervento d’istinto del ciociaro per evitare il raddoppio sulla combinazione Mota-Pedro Pereira: il tiro ravvicinato del portoghese è respinto dal piede dell’estremo difensore. C’è solo il Monza: al 41′ è Colpani a provarci di testa dopo una buona ripartenza brianzola. Si va al riposo sull’1-0 ed è un risultato di lusso considerante le chance fallite da Carlos Augusto e compagni.

Si cambia modulo. Le Fere prendono campo



Più possesso palla per la Ternana nei primi minuti – non ci sono cambi – del secondo tempo, ma è sempre il Monza a rendersi pericoloso: al 50′ è provvidenziale l’uscita di Iannarilli sui piedi di Gytkjær, ben servito dalla destra da Pedro Pereira. Poi al 52′ un’ottima azione rossoverde con l’assist di Defendi in mezzo per l’accorrente Partipilo, ma il mancino dell’esterno pugliese è di poco alto sopra la traversa. I biancorossi rispondono con un piazzato di Colpani che non centra lo specchio della porta, quindi Lucarelli fa entrare Palumbo in luogo di Capuano, una mossa che si rivelerà più che positiva: le Fere passano al 4-3-3, buon momento per i ragazzi di Lucarelli. Il match prende un’altra piega anche perché a livello fisico il Monza inizia a perdere colpi ed essere meno brillante.

Nuovi innesti Fere. Superiorità numerica nel finale



Al quarto d’ora il tecnico livornese dà spazio anche a Capone e Mazzocchi per uno spento Pettinari e Partipilo. Al 65′ Carlos Augusto va ad un passo dal 2-0 con uno stacco aereo – colpo di testa deviato da Mazzitelli – sull’assist del neo entrato Ciurria, le Fere si salvano. In generale la Ternana tiene meglio il campo ed il Monza, in questa fase, ha più difficoltà ad uscire palla al piede: al 71′ è bravo Capone a creare scompiglio in velocità e provare il mancino dal limite dell’area, Di Gregorio non si fa sorprendere. A quindici minuti dal termine Lucarelli si gioca le carte Donnarumma e Koutsoupias al posto di Agazzi e Falletti, mentre sponda brianzola c’è l’infortunio di Barillà, in campo da pochi minuti: Ternana in superiorità numerica dall’80’ perché Stroppa ha esaurito i cambi.

Fase conclusiva, il meritato pareggio



Ora è solo Ternana, ma non c’è efficacia offensiva nonostante il possesso palla a favore e la difficoltà del Monza. Ci provano senza fortuna Defendi, Proietti e Palumbo dalla distanza, poi al 92′ è Mazzocchi – di testa – ad andare vicino al bersaglio su un’amnesia difensiva dei padroni di casa: il suo tentativo si spegne sul fondo tra la disperazioni dei compagni. Al 95′ il gol che cancella lo zero in classifica grazie allo scambio tra Palumbo, Donnarumma (ottima la sponda) e Capone: il 22enne di Vigevano stoppa nei sedici metri biancorossi e senza pensarci troppo spedisce con il destro la palla in fondo alla rete da posizione centrale, sul primo palo. Di Gregorio non può nulla: scatta la festa sotto le decine di tifosi delle Fere presenti in terra lombarda. Si torna da Monza con un punto e, forse, qualche convinzione in più.

Il tabellino

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati (c), Marrone, Caldirola; Pedro Pereira (66′ Sampirisi), Mazzitelli, Barberis (77′ Barillà), Colpani (77′ Valoti), Carlos Augusto; Mota Carvalho (77′ D’Alessandro), Gytkjær (64′ Ciurria). A disposizione: Sommariva, Antov, Paletta, Pirola, Machin, Brescianini, Vignato. Allenatore: Giovanni Stroppa

Ternana (3-4-2-1): Iannarilli; Boben, Sørensen, Capuano (55′ Palumbo); Defendi (c), Proietti, Agazzi (73′ Donnarumma), Martella; Partipilo (61′ Mazzocchi), Falletti (73′ Koutsoupias); Pettinari (62′ Capone). A disposizione: Krapikas, Vitali, Kontek, Ghiringhelli, Paghera, Salzano, Furlan, Peralta. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Alessio Saccenti di Modena, quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena); addetto Var Luca Banti di Livorno, assistente Antonio Giua di Olbia

Reti: 4′ Mota Carvalho (M); 95′ Capone (T)

Ammoniti: 71′ Ciurria (M)

Calci d’angolo: 5-6

Recupero: 0;6

Spettatori: 2.332