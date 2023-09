Festa grande per la Ternana Soccorso Srl dei fratelli Fabio e Roberto Nardi: l’azienda compie infatti 60 anni e per celebrare l’importante anniversario, è stata organizzata un’apericena per venerdì 22 settembre, dalle ore 18, presso l’officina di strada di Sabbione 32, a Terni. L’invito è aperto a tutti quelli che vorranno partecipare.

