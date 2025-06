La Ternana è campione d’Italia under 17 di serie C. Domenica i rossoverdi di Marco Di Loreto hanno sconfitto nell’atto finale il Benevento: due reti nei finali di frazioni – prima Di Curzio e poi Rivelli – hanno consegnato il titolo alle giovani Fere.

«Siamo felicissimi per questa vittoria. E’ stata – le parole di Di Loreto riportate dal sito ufficiale della Figct – una partita molto difficile, bella ed emozionante, contro un avversario davvero forte, con una grande capacità tecnica, che già conoscevamo bene. Siamo stati bravi a non dargli troppo spazio e a tenere il vantaggio. Ringrazio la società, che come tutti i ragazzi si merita questo scudetto». La sfida è andata in atto allo ‘Scopigno’ di Rieti.

TERNANA

Çuli; Forlini (85′ Sabatini), Rota (87′ Giacalone), Biancafarina, Di Curzio, Bottausci, Rivelli, Bruti (77′ Salvatore), Onesti, Coltorti (90+2′ Brocci), Dezio.

A disposizione: Pagliuso, Caccavale, Righi, Betti, Angher.

Allenatore: Marco Di Loreto

BENEVENTO

Cammarota, Kwete (38’st Patriarca), Scarpitella, Del Gaudio, D’Ambrosio, Formicola (20’st Matrone), Battista (1’st Cerbone), Soprano, Giugliano, Grilli, Scalici (46′ Infante).

A disposizione: Luongo, Catiello, Pisani, Cerulo, Giurolo.

Allenatore: Antonio Floro Flores

Marcatori: 41′ Di Curzio, 89′ Rivelli