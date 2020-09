La Terni che fuma: 6.500 mozziconi raccolti in poche ore

Via Battisti, via Oberdan, piazza Tacito: un pomeriggio, quello di mercoledì, di ‘caccia’ ai mozziconi di sigarette per i volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’. Alla fine il bottino parla di ben 6.500 ‘cicche’ raccolte fra marciapiedi e aiuole e avviate allo smaltimento.

Quante sigarette

Un numero imponente che deve far riflettere sulla ‘civiltà’ di alcuni – parecchi – ternani, ma pure sulla questione-fumo, che può interessare relativemente ai volontari in questione, ma che rappresenta senz’altro un problema sanitario in più in una città già gravata dall’inquinamento ambientale.

La cronistoria

«Accompagnati dagli scatti di Matilde Trabalza e dalle riprese di Silvia Guerrieri – raccontano da ‘Mi Rifiuto’ -, con Irene Angelucci di ‘Contagio’, in quindici siamo partiti da piazza Tacito in direzione via Oberdan ed abbiamo raccolto ciò che tanti fumatori ‘distratti’ hanno lasciato sul loro percorso. Non è mancata, tuttavia, la sorpresa in positivo quando ci siamo imbattuti in due aiuole perfettamente curare e soprattutto pulite. Il merito è di un commerciante della via, l’unico in verità in questo tratto di strada, che ha voluto prendersi cura di queste due aiuole poste sul marciapiede davanti il proprio negozio, creando una piccola oasi pulita e rigogliosa. Grazie davvero al titolare dell’azienda O.V.E.R. per la sensibilità dimostrata. L’iniziativa rientra nel progetto presentato dal nostro gruppo in seno al bando C.A.R.E.S. gestito dalla direzione welfare del comune di Terni in funzione del quale abbiamo regalato, anche mercoledì pomeriggio, circa centro porta mozziconi tascabili a tutti i cittadini fumatori che abbiamo incontrato, per sensibilizzarli ad utilizzare sistemi alternativi al comune abbandono per strada».