Terni, trionfo europeo per Ilaria Giunchiglia

C’è una gran bella soddisfazione per una delle eccellenze sportive del territorio ternano. Ilaria Giunchiglia torna dal poligono di Arcisate (Varese) con un trionfo: è in Lombardia che ha ottenuto il 1° posto – Stock service pistol, Expert e Lady – nel primo campionato europeo Idpa (le gare si sono svolte da venerdì a domenica), l’International defensive pistol association, ovvero la variante sportiva del tiro dinamico difensivo. Oltre 400 i tiratori ammessi nella prima manifestazione del genere in Italia: la Giunchiglia, pluricampionessa italiana nella sua specialità, ha partecipato insieme ai suoi compagni dello Shooting club Vasanello. Ennesimo successo in carriera per lei.

Condividi questo articolo su