Ladri in una abitazione, ma le urla della signora li fanno scappare

Due colpi in poche ore la scorsa notte nel territorio comunale di Gubbio. Uno è andato a segno, l’altro è saltato grazie alla prontezza delle vittime

Rubato un Doblò Fiat

Nel magazzino comunale di via Venata c’era un Fiat Doblò: per rubarlo, i ladri hanno sfondato l’ingresso sul retro della struttura e poi sono fuggiti dalla porta principale. Il mezzo era nuovo e valeva oltre 20mila euro. Sul posto i carabinieri per le indagini.

Una donna fa scappare i ladri

Andata male invece in un appartamento in zona Fosse Ardeatine, nell’immediata periferia cittadina: in questo caso i malviventi sono entrati in una abitazione dove c’erano marito e moglie. Dopo aver saltato la recinzione, hanno usato un piede di porco per forare la porta in metallo, ma a quel punto la signora si è svegliata e, urlando, li ha messi in fuga.