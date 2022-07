Laguna Seca piace a Petrucci: podio per il ternano in California

Ancora un podio per Danilo Petrucci in MotoAmerica. Il ternano della Warhorse Hsbk Racing Ducati ha concluso al 3° posto gara1 nella notte italiana tra sabato e domenica al Laguna Seca raceway di Monterey, in California: imprendibile Jacob Gagne, al terzo successo consecutivo, vincitore con diversi secondi di vantaggio su Cameron Petersen ed il ducatista, sempre vicino al pilota statutinitense ma mai in grado di superarlo (ha concluso dietro di appena 280 millesimi). Solo 5° Mathew Scholtz, l’altro protagonista in corsa per il trionfo in classifica generale.

