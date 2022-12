‘L’anno che verrà’: cresce l’attesa tra turisti e perugini – Videointerviste

Condividi questo articolo su

















di Gabriele Ripandelli

«Il concertone è stata una bella sorpresa». Partiamo da queste parole di Rubens, arrivato a Perugia da Padova per passare dei giorni di vacanza in Umbria e ritrovatosi con l’occasione di assistere gratuitamente dal vivo al secondo evento televisivo più seguito in Italia dopo il festival di Sanremo. ‘L’anno che verrà’ sicuramente per molti turisti ha fatto da traino con l’acropoli e i comuni limitrofi: praticamente tutti posti letto sono sold out. Come racconta Massimo da Como, c’è però anche chi aveva comunque scelto la nostra regione già a settembre per poi scoprire dalle cronache nazionali un motivo in più per fare questo viaggio tra Assisi, Gubbio e Perugia alla ricerca dello spirito natalizio. Ad assistere al primo giorno di prove del super evento condotto da Amadeus e in onda su Rai Uno c’è anche Giuliano Giuman, ultimo allievo di Gerardo Dottori con un passato da insegnante all’accademia di Brera a Milano oltre che alla Pietro Vannucci di Perugia e con alle spalle collaborazioni con Umbria Jazz. A colpirlo è il palco davanti al quale «tantissimi turisti si scattano foto che andranno in rete garantendo un ritorno di rimbalzo per l’immagine cittadina». Marina e Maria Francesca, due insegnanti, il 31 proveranno a venire in piazza figli permettendo. La preoccupazione che le coglie è condivisa da tante altre persone: «Che non cada nessun oggetto contundente sopra la nostra meravigliosa fontana!». E poi c’è Francesca da Città di Castello, dove l’attesa per la grande notte è comunque tanta: si trova Perugia per un evento musicale di un’amica.