‘L’anno che verrà’: il sorriso dei commercianti in attesa del concertone

di G.R.

Manca un solo giorno alla viglia della tanto attesa notte di San Silvestro con il concertone che porterà Perugia sulle televisioni e i dispositivi mobili di tutta Italia e non solo. Con l’avvicinarsi del 31 dicembre e de L’anno che verrà, condotto da Amadeus e trasmesso su Rai Uno, è aumentato l’afflusso di turisti ma anche di perugini nell’acropoli. Ci siamo fatti raccontare la situazione, compresi alcuni disagi, dai commercianti che hanno le attività in corso Vannucci (dove ci sarà la platea) come la storica pasticceria Sandri, la farmacia Lemmi o – nelle adiacenze del corso – la barberia Machete Barber Shop.