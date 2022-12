‘L’anno che verrà’: svelata la lista dei nomi che parteciperanno al concertone di Perugia

di G.R.

L’attesa è finita ma sugli artisti che il 31 dicembre saliranno sul palco de ‘L’anno che verrà’ resta un velo di incertezza. Amadeus ne aveva parlato anche giovedì a Radio 1 box nominando Umberto Tozzi, Raf, i Ricchi e Poveri, Nek, Francesco Renga, Dargen D’Amico, Iva Zanicchi e Piero Pelù. L’idea del conduttore è quella di «un grande karaoke durante il quale tutti, di qualsiasi età, possono cantare e festeggiare l’anno che verrà». La scelta del secondo programma italiano più è seguita appare evidente anche secondo quanto dichiarato nella conferenza della vigilia a palazzo Donini.

I cantanti

Sul palco non ci sarà sicuramente la spalla Nino Frassica rimasto bloccato dal Covid. La decisione è di non sostituirlo e tra i comici presenti ci sarà la supercoppia di Tale e Quale Show formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirillo: «Sono stati una rivelazione e abbiamo scelto di riproporli anche con alcune imitazioni caratteristiche». Amadeus ci ha scherzato sopra: «Vorra dire che parlerò più piano per prendere tempo con il conto alla rovescia». Per il resto Del cast erano già stati annunciati Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Dargen D’Amico, Umberto Tozzi, Raf, Mr. Rain, Modà, Iva Zanicchi, Noemi, LDA, Ricchi e Poveri, Sandy Marton, Donatella Rettore e Tracy Spencer. Insieme a loro ci saranno anche Mattia Bazar, Ice MC, Tancredi e, come si legge nel comunicato, «tanti altri». A darne i numeri dell’evento è il direttore di Rai1 Stefano Coletta: «Ci saranno tre ta artisti che canteranno 70 brani, il corpo da ballo è formato da 14 persone e in tutto sono state coinvolte 230 persone».