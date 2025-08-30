Nel 2024 ben 722 laureati in Umbria hanno cancellato la residenza sul territorio regionale per andare fuori. Per una «impennata storica della fuga all’estero»: lo indicano i dati della Camera di commercio, che parla di una «emorragia che svuota capitale umano e futuro».

I nuovi dati Istat confermano infatti il boom delle cancellazioni di residenza, con incremento rispetto al 2023 del 61,9%. E gli ingressi? Appena 174 laureati arrivati dall’estero in Umbria. Nell’ultimo decennio dall’Umbria se ne sono andati definitivamente 4 mila e 380 laureati.

Sono dunque 722 i laureati che nel 2024 hanno scelto di stabilirsi definitivamente all’estero contro i 446 del 2023. Crollano al contempo gli ingressi: «Sono stati solo 174, contro i 202 del 2023. Significa che per ogni quattro laureati umbri che se ne vanno, ne rientra meno di uno». Dal 2015 in Umbria ci sono stati 1.760 laureati in entrata e 4.380 in uscita.

«Nel 2024 – spiega la Camera di commercio – i più numerosi sono stati i 25-39enni (165 uscite), seguiti dai 40-64enni (92), dai giovani fino a 24 anni (22) e persino da 11 over 65. Non si tratta quindi solo di neolaureati, ma anche di professionisti già affermati che vedono fuori dall’Italia prospettive più solide. Le ragioni sono note: stipendi più alti, carriere più lineari, riconoscimento del merito, contesti internazionali più dinamici».

Le contromosse umbre? «La Regione ha approvato incentivi fino a 15 mila euro per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani laureati under 35 e di persone con disabilità, oltre a 9 mila euro per disoccupati iscritti al programma Gol. Le misure saranno operative tra agosto e dicembre 2025. È un tentativo di frenare la voragine, ma da solo non può bastare».

Per Giorgio Mencaroni, numero uno della Camera di commercio, in Umbria «c’è oggi la consapevolezza che la crescita passa soltanto da un impegno comune di tutte le istituzioni, in sinergia e con una visione condivisa. Il provvedimento adottato dalla Regione rappresenta una prima pietra importante, ma da sola non basta: serve una tastiera di misure organiche, capaci di accompagnare davvero la trasformazione del nostro tessuto economico e sociale».