di M.L.S.

Con il 1° settembre inizia ‘l’autunno meteorologico’: non tragga in inganno la bella mattinata soleggiata di lunedì, perché – osserva Perugia Meteo – il tempo sta per cambiare a causa di una perturbazione atlantica che dal pomeriggio inizierà a mostrare le prime nubi, in arrivo anche sull’Umbria, con aumento della copertura da ovest e locali precipitazioni sparse in nottata.

Martedì 2 settembre le precipitazioni dovrebbero interessare la nostra regione con rovesci e temporali sparsi, specie nelle ore pomeridiane, con miglioramento in serata. Questo, tuttavia, sarà l’unico ‘disturbo’ al tempo stabile che caratterizzerà la situazione meteorologica sull’Umbria, probabilmente per tutta la prima decade di settembre, con qualche isolato temporale pomeridiano a cavallo del weekend, specie nelle zone appenniniche.

Il tutto – spiega ‘Perugia Meteo’ – dovuto ad un progressivo aumento della pressione sull’Italia che garantirà tempo stabile e soleggiato, in perfetto stile ‘estate settembrina’. Le temperature saranno in aumento, specie nella seconda parte della settimana, con massime che si attesteranno al di sopra dei 30°C, anche se, vista la stagione che sta volgendo verso l’autunno e l’accorciarsi delle giornate, le punte di temperature massime permarranno per poco tempo, con clima gradevole al mattino e la sera, e minime in linea con le medie del periodo.