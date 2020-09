Lavori sulla E45, caos in uscita da Perugia

Condividi questo articolo su

















Queste immagini sono state girate in un tranquillo giovedì di inizio settembre, in due momenti diversi, alle 16 in uscita da Perugia e alle 18 in entrata a Perugia. Mostrano il traffico che via via si intensifica e poi si paralizza all’altezza dello svincolo che, da Collestrada, divide gli automobilisti fra la diramazione per Foligno e quella per Cesena. Proprio in questo punto dovrebbe innestarsi l’ormai famoso ‘nodino’ di Perugia, annunciato dall’assessore Melasecche il mese scorso. Per la cronaca, i rallentamenti sono provocati da lavori di sostituzione di un portale di segnaletica verticale sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45), per cui, nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 settembre, è stato istituito lo scambio di carreggiata, tra gli svincoli di Collestrada e Lidarno. Lo svincolo Ancona/Valfabbrica (innesto SS318) è temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa, è possibile proseguire e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Lidarno.