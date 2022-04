Le ciriole alla ternana spopolano anche nel Regno Unito grazie al tweet dell’ambasciata

Le ciriole alla ternana, una pietanza apprezzata ben oltre i confini della Conca e anche l’ultima sorpresa lo dimostra. Venerdì ci ha pensato l’ambasciata italiana nel Regno Unito a ‘sponsorizzarle’ attraverso un tweet sull’account ufficiale. «Un piatto tipico umbro, più precisamente originario della città di Terni. Si tratta di un piatto cosiddetto ‘povero’ della cucina umbra fatto senza uova. Il suo nome deriva dal vocabolo latino ‘cereus’, cioè bianco come la cera, per via del suo colore senza uovo», la sintetica ma efficace spiegazione di Italy in Uk.

#FoodieFriday

Ciriole alla ternana are a typical Umbrian dish, more precisely borne out of the city of Terni. It is a so-called “poor” dish of Umbrian cuisine made without egg. Its name derives from the Latin word “cereus”, that is, white as wax, due to its colour without egg. pic.twitter.com/B1iLnYz5ei

— Italy in UK (@ItalyinUK) April 22, 2022