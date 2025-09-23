Per contribuire a contrastare il fenomeno del riciclaggio e rafforzare la cultura della legalità, l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Terni ha avviato un ciclo di due giornate di formazione e confronto rivolte ai professionisti del territorio, con la partecipazione della Guardia di Finanza.

Il primo appuntamento si è svolto venerdì 19 settembre nella sala convegni dell’hotel Valentino di Terni e ha registrato la presenza di oltre cento partecipanti. I lavori sono stati aperti dagli interventi di Carmelo Campagna, presidente dell’Odcec di Terni, e del colonnello Mauro Marzo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Terni. Ad affrontare gli aspetti più tecnici della normativa antiriciclaggio sono stati il dottor Thomas Kraicsovits, membro della commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale, e il maggiore Andrea Mascia, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Terni. In sala anche la consigliera regionale Laura Pernazza, che ha seguito i lavori insieme ai professionisti presenti.

«È un importante momento di formazione – ha sottolineato Campagna – che replica un’esperienza positiva già vissuta in passato. Il confronto diretto tra chi opera negli studi professionali e la Guardia di Finanza, che vigila sui nostri adempimenti, permette di affrontare regole complesse con maggiore consapevolezza, nell’interesse comune di difendere la legalità». Il colonnello Marzo ha aggiunto che «queste occasioni hanno un alto valore preventivo: condividere procedure e sensibilità tra professionisti e forze di controllo significa rafforzare le maglie del sistema, riducendo i contesti patologici in cui si rende necessario l’intervento repressivo».

Il secondo incontro, che vedrà ancora la partecipazione degli specialisti della Guardia di Finanza, si terrà venerdì 26 settembre e rappresenterà un’ulteriore occasione di approfondimento e dialogo su etica, deontologia e tecniche di prevenzione.