L’ex Perugia Han in Qatar violando le sanzioni alla Corea

Arrivato in Qatar dalla Juventus a gennaio per cinque milioni di euro, l’ex Perugia Kwang-Song Han gioca per la squadra Al-Duahil, con cui ha realizzato 3 gol in 7 partite. Lontani i tempi in cui si pronosticava per lui un futuro di livello europeo: l’unica Champions che ha visto è quella asiatica.

L’explosione in biancorosso

Dopo l’ottimo inizio di campionato col Perugia di Giunti, subì più di tutti il momento no e a gennaio lasciò la squadra per il Cagliari. Poi il passaggio alla Juve, che lo teneva sotto controllo da tempo, quindi il trasferimento in Asia. E proprio per quest’ultimo passaggio la società bianconera è finita nell’occhio del ciclone con l’accusa di aver violato le regole delle Nazioni Unite sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord. Lo rivela il quotidiano L’Equipe, ricordando come già lo scorso gennaio il Consiglio di Sicurezza aveva avvertito l’Italia della questione. Tutti gli stati membri dell’ONU avrebbero dovuto rimandare in patria tutti i nordcoreani. Invece la Juve lo ha ceduto in Qatar, ricavandone anche 5 milioni di euro.

Interrogazione parlamentare

Una polemica simile era sorta anche quando il ragazzo giocava a Perugia e nacque una sorta i intrigo internazionale. In quel caso, sotto accusa finì lo stipendio di Han che, secondo le regole coreane, doveva essere in parte versato alla madre patria. Anche in questo caso violando le sanzioni Onu. Il caso arrivò fin dentro le aule parlamentari, con una interrogazione. E creo non pochi problemi alla crescita professionale del giovane calciatore, che, anche a causa di questa esagerata attenzione mediatica, finì col chiudersi ancora più in se stesso, fino a rifiutare ribalte pubbliche, come in occasione della mancata partecipazione alla Domenica Sportiva.