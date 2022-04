L’incidente fa scoprire il ricercato dalla Dda e la Stradale lo arresta

L’incidente, accaduto mercoledì mattina lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, nei pressi del casello di Orvieto (Terni), era stato apparentemente banale. Un furgone ed un’auto erano entrati in collisione per un bilancio relativamente tranquillo: un ferito lieve. Sul posto si sono così portati gli agenti della polizia Stradale orvietana per gestire viabilità e rilievi. Il punto è che una delle persone a bordo dell’auto – un uomo, peraltro illeso – ha subito mostrato un atteggiamento schivo e nervoso che ha insospettito il personale della sottosezione guidata dal comandante Stefano Spagnoli. Da qui sono partiti ulteriori controlli che hanno fatto emergere come il soggetto fosse un pluripregiudicato su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Dda di Salerno per reati di usura, estorsione e violenza privata aggravata dall’esercizio abusivo di attività finanziarie. L’uomo – 50enne di origini campane – è stato così arrestato e tradotto nel carcere di Terni, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

