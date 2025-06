di M.L.S.

Si parlerà di Intelligenza Artificiale nel convegno organizzato dal Rotary Club di Terni in programma venerdì 20 giugno all’hotel Garden, con inizio alle 18. ‘Il futuro è già qui. Intelligenza Artificiale e Cybersecurity’ è il titolo dell’incontro nel quale si analizzerà l’AI a 360 gradi, non solo dal punto di vista tecnologico e scientifico, ma anche sotto l’aspetto etico, sociale e culturale. Un modo diverso per conoscere questa realtà utile ma allo stesso tempo da attenzionare anche dal punto di vista della sicurezza per pericoli e rischi connessi a un uso a volte non lecito.

Si parlerà di evoluzione nella storia, impatto nell’industria e nella vita privata, di protezione della privacy nell’era dell’Intelligenza Artificiale, di impatto dell’automazione sulla sicurezza del lavoro, di strategie per promuovere una cultura digitale consapevole e responsabile, di startup innovative e di nuove forme di tutela economica per i danni da rischio informatico.

Interverranno esperti del settore come Mauro Conti, professore ordinario cattedra di informatica e cybersecurity presso l’Università di Padova, Sonia Saccon CEO ‘SpritzMatter’ spin – off Università di Padova, Emiliano Fabris, direttore di Galileo Visionary District e della Scuola Italiana Design, Paolo Antonelli, filosofo. Il convegno è a ingresso libero fino a esaurimento posti.