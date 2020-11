Lions Narni-Amelia dona 5 mila euro per l’assistenza sanitaria

Ammonta a 5 mila euro la donazione da parte del Lions club di Narni, di cui una parte rilevante a beneficio dell’ospedale di Narni-Amelia. Nel corso della seduta del consiglio direttivo del 9 novembre il Lions club di Narni ha, infatti, esaminato e approvato diverse richiesta di contributo, al fine del sostegno dell’assistenza sanitaria e della cura, nonché del sollievo per situazioni di disagio socio economico presenti nel nostro territorio, approvandole tutte e deliberando dunque i relativi contributi.

Le donazioni

Su proposta del presidente Cesare Di Erasmo, ammontano a 3 mila euro gli aiuti che saranno erogati all’ospedale, non appena formalizzato e ricevuto l’atto di donazione della direzione sanitaria. Tali risorse saranno destinate all’acquisto di dispositivi e presidi medico sanitari, come ad esempio mascherine e termoscanner. Altri mille euro sono stati invece stanziati per l’acquisto di generi alimentari da donare al progetto denominato ‘L’armadio della carità’, attivo presso il santuario della Madonna del Ponte. I restanti mille euro saranno erogata all’Aild (Associazione italiana Lions per il diabete), come contributo per supportarne le iniziative ed attività istituzionali, tra le quali il finanziamento di due borse di studio e l’addestramento dei cani ‘allerta diabete’ da impiegare nella prevenzione soprattutto nei confronti dei più piccoli e degli anziani.