Lions Terni Host aiuta i giovani e gli oratori

Importante donazione da parte del Lions Club ‘Terni Host’ in favore di sei oratori di altrettante parrocchie della città di Terni. Il club presieduto da Carlo Viola, a cui a breve succederà Marco Coccetta, ha consegnato cinque nebulizzatori per la sanificazione degli ambienti e quindici ‘pistole’ per il lavaggio e la sanificazione dei bagni. L’importo complessivo della donazione – 4.500 euro – è stato messo a disposizione dai soci del club e la consegna è avvenuta martedì presso la parrocchia di Santa Maria della Misericordia, a borgo Bovio, alla presenza del parroco don Luciano Afloarei (direttore del servizio diocesano per la pastorale giovanile) e dei parroci di Santa Maria del Rivo, Sant’Antonio da Padova, San Francesco, Santa Maria della Misericordia e Immacolata Concezione. Una cerimonia semplice e sentita, a cui è intervenuto anche l’assessore comunale al welfare Cristiano Ceccotti, nel corso della quale è stata rimarcata l’importanza degli strumenti messi a disposizione dei sei oratori che consentiranno a tanti giovani, di poter frequentare con sicurezza i luoghi di aggregazione parrocchiali dopo le difficili fasi del lockdown. Così Carlo Viola: «Come Lions Club ‘Terni Host’ abbiamo compreso che c’era una difficoltà da parte di alcune parrocchie cittadine nel venire incontro alle esigenze di socializzazione e aggregazione dei giovani. Per questo siamo intervenuti, in linea con lo spirito lionistico e nell’ottica di una costanze attenzione e supporto alle criticità del nostro territorio». Don Luciano Afloarei sottolinea invece come «l’unità, il fare le cose insieme, ha prodotto nuovamente risultati tangibili in favore delle nostre comunità. Questi mesi del virus sono anche un’occasione di crescita per tutti noi e i nostri ragazzi, di fronte alla necessità di rispettare le regole. E finora la risposta anche da parte loro è stata ottima». L’assessore Ceccotti evidenzia «l’importanza di poter usufruire degli oratori cittadini anche in vista della riapertura delle scuole a settembre: per l’aiuto che danno alle famiglie e perché le parrocchie possono essere un importante ‘banco di prova’ per i ragazzi, sul piano educativo e del rispetto delle regole che tutti ci siamo dati».

