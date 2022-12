Lisi show. Il Perugia contro il Venezia torna a vincere per un Natale sereno (2-1)

di G.R.

È un Ciccio Lisi che non ti aspetti a regalare i tre punti al Perugia. Dopo nove giornate viene ripresentato nello scacchiere iniziale da Castori (complice anche la squalifica di Paz) e in quindici minuti si inventa due grandi gol decisivi per avere la meglio sul Venezia. I biancorossi accorciano sulle dirette concorrenti per la salvezza e si portano a meno quattro dalla zona salvezza.

Lisi show

Bisogna attendere solo otto minuti per la prima magia di Lisi. Complice una deviazione il cross dalla sinistra, praticamente sul fondo nei pressi della bandierina del calcio d’angolo, si trasforma in un tiro e nella nebbia stupisce Joronen. I grifoni rischiano di gettare subito tutto alle ortiche come fatto altre volte in stagione. Al tredicesimo regalano palla a Crnigoj che duetta con Pohjanpalo impegnando poi Gori che è reattivo. Passano tre minuti e Lisi lascia tutti a bocca aperta. Riceve palla sui venticinque metri, controlla e lascia partire un siluro dalla traiettoria imprendibile per il portiere avversario. Conclusione a foglia morta che si stampa sotto il sette dimostrando come l’esterno romano abbia il piede caldo.

Si torna a festeggiare

I padroni di casa cercano in più occasioni il tris per chiudere la gara. Al cinquantesimo Luperini soffia il pallone a Ceccaroni ma Joronen gli dice no. Il portiere dei lagunari al sessantatreesimo manda in corner la conclusione di Bartolomei. Olivieri manda a lato al settantanovesimo su cross del subentrato Di Serio. Per i lagunari da segnare l’errore da due passi di Pohjanpalo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il finlandese al novantaquattresimo accorcia le distanze con un colpo da karate segnando il terzo gol stagionale alle umbre dopo i due che avevano ammazzato la Ternana. La squadra di Vanoli prova a riversarsi tutta in avanti ma il recupero prolungato pur di tre minuti termina con il Grifo in vantaggio. E’ il sesto risultato utile su nove dal ritorno di Castori in panchina. Si torna a vincere dopo quasi un mese con un’altra prestazione convincente. I playout ora distano tre punti: il Natale sarà più sereno e si può chiudere ancora meglio l’anno con la trasferta di Benevento.