Lite alla Casa dello Studente: «I fatti sono andati così»

Riceviamo e pubblichiamo a nome di Muhammed Essraa Muhammed Saber la richiesta di rettifica in merito all’articolo – relativo ad una nota della questura di Perugia – pubblicato lo scorso 16 luglio su queste pagine (QUI IL LINK).

«Vi scrivo a seguito della pubblicazione in data 16 luglio u.s. sul sito del vostro quotidiano ‘umbriaOn.it‘ di un articolo dal titolo ‘«Giù il burqa o dammi il documento»: lite sedata dalla polizia’. L’articolo nel riportare la notizia, ha riferito una versione totalmente distorta dei fatti occorsi quella sera e riguardanti la scrivente. Infatti, è destituita di ogni fondamento tutta la ricostruzione proposta nel brano giornalistico; i fatti, per come si sono realmente svolti, sono riportati nella querela sporta nei confronti del direttore della Casa dello Studente di Perugia, che si allega. In particolare:

i fatti si sono svolti nell’ufficio del direttore e non all’ingresso dello studentato;

la discussione è sorta con il direttore, non con l’agente di servizio di portineria;

il direttore non ha accettato di vedere il permesso di soggiorno della scrivente, come dalla stessa propostogli;

la sottoscritta ha proposto di mostrare il volto al direttore, come già avvenuto in precedenza con l’agente di servizio di portineria.

Si veda, a tal proposito, il verbale di servizio dei carabinieri intervenuti quella sera e la querela che si allega. Vi chiedo dunque di voler provvedere, ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce, omunicandovi che, in difetto, intraprenderò le iniziative necessarie volte a tutelare la mia reputazione personale.