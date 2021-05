Litiga con il barista che deve chiudere alle 22: denunciato 49enne

Prima la lite nel bar, poi si è messo in auto, fermo fuori dal locale. Ed è lì che la polizia di Stato, dopo la segnalazione del fatto accaduto a Ponte San Giovanni, lo ha controllato. Il soggetto, che apparentemente stava dormendo, si è ‘svegliato’ di colpo e ha iniziato ad insultare i poliziotti dall’interno del veicolo. Con calma, lo hanno poi convinto ad abbassare quantomeno il finestrino e lì emerso – complice l’alito vinoso – l’evidente stato di ubriachezza. Lo hanno così fatto scendere dall’auto e l’uomo – 49enne italiano con precedenti per reati contro la persona – ha ripreso a minacciare gli agenti, anche di morte, ricoprendoli di insulti. Gli accertamenti hanno consentito di capire che poco prima dell’intervento della Volante, aveva aggredito verbalmente il titolare del bar perchè, alle ore 22 e quindi rispettando le regole, aveva chiuso il locale al pubblico. Alla fine il 49enne è stato denunciato per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Scontate anche le sanzioni per la violazione della normativa anti Covid ed ubriachezza molesta.

