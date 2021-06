Aggredisce madre con cacciavite, dramma sfiorato a Foligno

Ha preso un cacciavite per colpire la madre al culmine di una lite, non la prima tra i due. Tragedia sfiorata nella serata di sabato nel Folignate: il pronto intervento delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari ha evitato il peggio. La donna ne è uscita con ferite guaribili in 21 giorni in seguito al trasferimento d’urgenza all’ospedale di Perugia.

Evitato il dramma

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato ed i carabinieri. Il figlio si è scagliato contro la madre – a riportare la notizia è Il Messaggero in un articolo a firma Giovanni Camirri – per tentare di ucciderla e non è stato semplice fermarlo: fondamentale il sangue freddo degli investigatori ed il lavoro dei sanitari nel disinnescare la situazione. La serata è terminata con il trattamento sanitario obbligatorio cui è stato sottoposto l’aggressore – ora in una struttua protetta – dopo il confronto con le forze dell’ordine.