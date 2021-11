L’ITT ‘Allievi Sangallo’ premia gli studenti più bravi: i nomi

L’ITT ‘Allievi-Sangallo’ di Terni premia i suoi studenti migliori. Sabato 27 novembre, alle ore 10 nell’aula magna dell’istituto, avrà luogo la premiazione delle eccellenze della scuola relativamente all’anno scolastico 2020-2021.

I riconoscimenti

Verranno consegnate le seguenti borse di studio agli studenti che hanno riportato il voto di 100/100 e lode agli esami di Stato: borsa di studio ‘Enea Armeni’ allo studente Federico Paris (5CA); borsa di studio ‘Marcello Durante’ agli studenti Francesco Cardarelli, Francesco Drusiani, Matteo Granati, Giandomenico Lanni. Nell’ottica della valorizzazione della presenza femminile nella scuola verrà consegnata per il primo anno la borsa di studio ‘Ida Zanuzzi’ alla studentessa più meritevole al termine del corso di studi: Vanessa Sirsi (5CA). Per il corso di chimica e materiali verrà premiato lo studente più meritevole al termine del triennio con la borsa di studio ‘Tiziano Conti’ giunta alla sua nona edizione. Lo studente destinatario della borsa è Gabriele Sdoga (5ACM). Anche l’alunno Devis Dudau (2BEE) verrà premiato con la borsa di studio ‘Marcello Durante’ per aver riportato la media più alta al termine del primo biennio. Infine verranno consegnati dei riconoscimenti per i progetti ‘eTwinning’ che hanno conseguito il certificato di ‘Qualità europeo’ alle docenti Ghidini, Settimi e Ridolfi.