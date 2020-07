Lucarelli: «Ternana? Ho ancora bisogno di qualche giorno»

Era il 14 luglio quando la Ternana ufficializzò il ‘benservito’ a Fabio Gallo. Da allora sono trascorse due settimane e in casa rossoverde, tra l’arrabbiatura per il cambio normativo sulla composizione delle rose e l’attesa per la conclusione del campionato di serie B, non c’è ancora il nome del nuovo tecnico: Cristiano Lucarelli, Cristian Bucchi, Fabrizio Castori e Fabio Caserta – quest’ultimi ancora impegnati con i rispettivi club, ovvero Trapani e Juve Stabia – sono i profili messi nel mirino dalla società di via della Bardesca. Il momento della scelta è in arrivo, con il trainer toscano che si avvicina all’unione con i rossoverdi.

Standby

Come detto Castori e Caserta sono in lotta per evitare la retrocessione in serie C e venerdì sera, con la disputa dell’ultima giornata, si avrà un quadro più chiaro. Per il tecnico di San Severino Marche in caso di salvezza scatterebbe il rinnovo automatico con i siciliani; l’allenatore della Juve Stabia ha comunque il contratto in scadenza nel 2021 ed a metà giugno il club campano lo ha ribadito per ‘respingere’ i rumours che lo accostavano al Palermo. Discorso diverso per gli altri: Bucchi si era legato all’Empoli per un anno ed è dunque libero. Il 44enne livornese non vuol perdere troppo tempo visto che è seguito da diverse squadre.

Voglia di Lucarelli: «Ho bisogno di qualche giorno»



In cima alla lista resta l’ex punta azzurra che, mercoledì mattina, ha risolto il contratto – il sito alfredopedulla.com parla di un biennale con i rossoverdi – che lo lega al Catania. Aria toscana per la panchina della Ternana nonostante l’interessamento del Watford. «Il Calcio Catania – la nota dei siciliani – rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Cristiano Lucarelli». «Ho avuto un dialogo schietto – il commento del 44enne – e sincero con la società che mi ha prospettato un quadro preciso delle condizioni operative del momento. Dal punto di vista professionale, però, i miei tempi non coincidono con quelli del Catania 2020/21: ecco perché crediamo che prendere strade diverse, oggi, sia la soluzione corretta. Lascio Catania con amore per la città, per i tifosi e per il club, nel rispetto dei suoi sforzi». Via anche l’allenatore in seconda Richard Vanigli ed il collaboratore tecnico Alessandro Conticchio: loro, in caso di trattativa con esito positivo, seguiranno Lucarelli. «Ho bisogno di alcuni giorni per riflettere sulle varie opportunità», le parole dell’ormai ex rossoazzurro a poche ore dai saluti alla società etnea.