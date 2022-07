L’Umbria si prepara a superare i 40°: «Caldo record da 212 anni»

Non si placa il grande caldo sull’Italia e quindi anche sull’Umbria, dove da martedì è atteso un ulteriore aumento delle temperature, con un incremento dell’umidità relativa nelle ore notturne e del primo mattino e con massime che – secondo Perugia Meteo – andranno, praticamente tutti i giorni, a toccare e in qualche caso a superare i 40°C.

Le previsioni

«Le uscite modellistiche di questa mattina sono davvero preoccupanti – spiegano dall’associazione che si occupa di metereologia, dopo aver consultato i modelli di Linea Meteo – e c’è solo da sperare che qualcosa, miracolosamente, cambi. Altrimenti dovremo vivere qualcosa di mai accaduto nel recente passato, almeno negli ultimi 212 anni, dal 1811 ad oggi ». Tra l’altro il disagio è forte anche di notte, visto che in tutta la regione le temperature non sono mai scese sotto i 20°, con punte di oltre 24° nei due capoluoghi di provincia. Convenzionalmente si definisce «notte tropicale». A Terni, stando al portale Meteoproject.it, alle 13.10 di lunedì la colonnina ha già segnato i 37,6° C.