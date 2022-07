Grande caldo, a Terni registrati 40°C. Nuovo aumento da mercoledì

Il grande caldo inizia a farsi sentire seriamente anche in Umbria, dove venerdì – secondo quanto rilevato da Umbria Meteo – si sono registrate temperature tra i 39°C ed i 40°C dalle stazioni cittadine di Terni, circa 38°C a Foligno, 37°C a Perugia Sant’Egidio e 36°C a Città di Castello.

Le previsioni

Anche le temperature minime – riferisce sempre Umbria Meteo – si sono alzate: sabato mattina si sono registrati ovunque valori sopra i 16°C, per la maggior parte sopra 18°C. Una bella differenza rispetto all’inizio della settimana, quando sono stati toccati al massimo, in alcuni casi, i 10°C/12°C. Ma non è finita qui, visto che da mercoledì è atteso un ulteriori aumento delle temperature di almeno 2°/3° C, con il sole che rimarrà una costante. I meteorologi di Umbria Meteo non si sbilanciano su cosa accadrà dal 25 luglio in poi: potrebbe arrivare una perturbazione nord atlantica ad interrompere il caldo, ma quest’ultimo potrebbe anche continuare, visto che per ora i modelli su queste ipotesi non sono ancora concordi.