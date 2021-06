M5s, Conte mette nelle mani di De Luca e Agea le prossime elezioni amministrative

Laura Agea e Thomas De Luca. La gestione delle elezioni amministrative in Umbria – ottobre 2021 – è nelle loro mani: lo ha deciso il nuovo ‘capo’ del M5s, l’ex premier Giuseppe Conte. Protagonisti in tal senso anche Emma Pavanelli, Filippo Gallinella e Tiziana Ciprini, facilitatori e portavoce umbri.

Le decisioni e le tematiche

Durante l’incontro in conference-call – è il resoconto del M5s umbro – Conte «ha ribadito la volontà e la necessità di portare nella prossima tornata elettorale la spinta dei contenuti del Movimento all’interno della nostra regione. Le tematiche mai abbandonate e che saranno tra le priorità anche nel prossimo futuro vanno dalle lotta alle disuguaglianze socio-economiche e alla precarietà, alla vicinanza ai bisogni dei giovani, delle famiglie e delle imprese; dall’impegno per un futuro eco-sostenibile, all’etica pubblica e la legalità nella lotta contro tutte le mafie. Questo sarà sempre il nostro terreno comune anche all’interno del dialogo con le forze progressiste che continuerà ad essere coltivato in vista delle amministrative, nel rispetto delle intese che sono già in costruzione in altri territori ma anche nel rispetto dell’autonomia e delle priorità che riteniamo necessarie per i cittadini dell’Umbria. Su tutte la ripresa economica post pandemia e la tutela ambientale. Il proficuo incontro con Giuseppe Conte è servito a ribadire ancora di più che il Movimento 5 Stelle in Umbria c’è e continuerà a lottare nel rispetto dei principi che da sempre costituiscono la forza e il valore identitario in cui si riconoscono i nostri attivisti».