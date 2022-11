Magione commossa per don Stefano Orsini: dopo 54 anni lascia la parrocchia a don Pitaqi

Commozione a Magione per il saluto della comunità a don Stefano Orsini che, dopo 54 anni di servizio sacerdotale, lascia la comunità. Affidata la parrocchia a don Engjell Pitaqi alla presenza dell’arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, Ivan Maffei.

Il passaggio

Si è svolta la cerimonia di passaggio dell’incarico di sacerdote per la parrocchia San Giovanni Battista di Magione e di Montecolognola a don Engjell Pitaqi, già parroco di San Feliciano, Monte del lago e Torricella. A ripercorrere i 54 anni di sacerdozio lo stesso don Stefano che ha ricordato gli inizi da giovane cappellano a Magione nella comunità di Colpiccione per poi spostarsi a Montecolognola, Torricella e nelle altre parrocchie del territorio fino a quella di Magione: «In tante di queste comunità – ha detto – ho scoperto tanti amici che sono stati per me un buon esempio di vita cristiana. Ora, una cosa che potrò fare sicuramente è quella di dedicare più tempo alla preghiera». Ha assicurato di non far mancare la sua presenza laddove fossenecessario. Presente anche il sindaco Giacomo Chiodini.