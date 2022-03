Magione, il 9 e il 10 aprile all’autodromo c’è il ‘Duathlon’

Sta registrando adesioni da tutte le regioni italiane, da oltre 100 società sportive e circa 1.500 atleti. L’appuntamento sportivo ‘Duathlon’, in programma il 9 e il 10 aprile all’autodromo di Magione, è stato presentato giovedì mattina dal presidente della Triathlon Trasimeno Asd Federico Santucci (titolare dell’organizzazione), dal presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, dal delegato della Federazione Triathlon Umbria Andrea Vitali e dall’assessore del Comune di Magione Silvia Burzigotti.

L’appuntamento

Ad aprire l’incontro è stato Ingozza che, oltre a portare il saluto personale e apprezzamento per il lavoro svolto dalla società sportiva organizzatrice, ha voluto sottolineare «l’importanza dell’evento sportivo che per la prima volta si svolgerà in un’area ben protetta quale quella dell’autodromo di Magione, location perfetta per dare sicurezza e contenere rischi logistici e organizzativi sia per gli atleti che per il pubblico, auspicando che questo modello possa essere replicato anche in altre realtà del territorio italiano». L’assessore Burzigotti ha messo in evidenza quanto sia importante, in questo frangente, «promuovere attività per i giovani, soprattutto a seguito delle vicende sanitarie che hanno ristretto al minimo le iniziative sportive, anche per dare sfogo a momenti di socializzazione e puro agonismo con l’auspicio che questo appuntamento possa ripetersi anche in futuro». Vitali, nel suo intervento, ha apprezzato «il lavoro svolto dalla società umbra della Triathlon Trasimeno perché riuscire a coinvolgere tante società sportive provenienti da tutte le regioni d’Italia rappresenta già di per se un primo grande risultato che fino ad ora non era stato raggiunto». A descrivere le fasi tecniche e la logistica dell’evento sportivo è stato Santucci che ha anche ringraziato «le numerose aziende locali per l’insostituibile supporto grazie al quale, attraverso la fornitura di materiali e assistenza tecnica, contribuiranno fattivamente alla realizzazione di una due giorni di puro sport per giovani bambini e adolescenti». Confermata, tra l’altro, la presenza del pluripremiato, nonché campione Ironman, Alessandro Degasperi. Nell’occasione sono state presentate le felpe e t-shirt che saranno regalate a tutti i partecipanti alla competizione. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il programma dettagliato con gli orari d’inizio delle attività sportive e la distribuzione dei servizi logistici per il pubblico e le rispettive aree allestite con stand e attività di promozione.