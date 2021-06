Magione, centro ippico speciale: corsi per bambini con disabilità

Si chiama La Valle Incantata ed è un centro ippico ‘speciale’ perché ha dei corsi per bambini con disabilità. È stato inaugurato in zona La Goga a Magione: è nato dal sogno di un tecnico Asi di I° livello, Laura Moroni, operatrice tecnico per la riabilitazione equestre.

Il sogno diventato realtà

Laura aveva un sogno, vale a dire realizzare un luogo dove poter unire le sue grandi passioni, l’amore per gli animali e il sociale. Ora è diventato realtà: «Lavorare nel sociale mi è sempre piaciuto. Alcuni anni fa – spiega la 24enne – entrai come volontaria nella Misericordia di Magione poi, fatti i corsi sanitari adeguati, sono entrata come volontaria nel 118 oltre che operatrice socio-sanitaria. Durante la pandemia, avendo in casa soggetti fragili, ho preferito non creare situazioni a rischio così ho iniziato a pensare come potevo mettere la mia passione, quella per i cavalli, al servizio degli altri. Grazie ai miei genitori e alle tante persone che hanno creduto in me, quello che era un desiderio si è trasformato in realtà. A questo voglio aggiungere che un posto come questo è, a mio parere, un arricchimento per il Comune sia perché mio padre e mia madre sono riusciti a rendere bellissimo un luogo che si trovava in completo stato di abbandono, sia perché nel territorio comunale mancava questo tipo di attività». All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Magione Giacomo Chiodini, gli assessori Eleonora Maghini e Silvia Burzigotti e lo scalatore in carrozzina Luca Panichi.

La passione e Willy

Il più devoto dei compagni di Laura è Willy: è con lui che svolge l’attività. Fanno parte della scuderia Ercole anche un grandi asinello e il pony Stella: «Sono i miei più fedeli collaboratori. Willy è con me da una vita ed è buonissimo. Questo consente – aggiunge Laura – di poter lavorare anche con i bambini più piccoli o con disabilità in perfetta tranquillità. Ho provato in prima persona quanto il rapporto con il cavallo possa aiutare a superare condizioni difficili. Nessun protocollo sanitario confermerà questa mia idea che nasce da anni di esperienza. Quello che rende unico il rapporto tra uomo e animale e che quest’ultimo sa capire lo stato d’animo di chi lo monta e vi si adatta consentendo l’instaurarsi di relazioni che in altre condizioni sarebbero difficili se non impossibili». Alla Valle incantata sono già aperte le iscrizioni per corsi di equitazione individuali per bambini di tutte le età con e senza disabilità.