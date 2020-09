Magione, spaccia vicino all’autodromo: preso un 29enne

Un 29enne albanese è stato arrestato nella notte fra domenica e lunedì a Magione dai carabinieri del Nor della Compagnia di Città della Pieve.

Sospetto

Il giovane è stato notato a bordo di un’auto grigia in una zona piuttosto appartata nei pressi dell’autodromo di Magione. Quanta basta per destare sospetti, rivelatisi poi giustificati. In tasca aveva un involucro con sette dosi di cocaina. Nell’auto, un’altro grammo di droga, alcuni monili in oro, un telefono cellulare e 320 euro in contanti.

Oltre venti arrestati

Il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato così arrestato con provvedimento convalidato lunedì dal tribunale di Perugia. Sono oltre venti gli arresti per spaccio di stupefacenti eseguiti dai militari pievesi, coordinati dal capitano Andrea Caneschi, dall’inizio dell’anno. Sotto la lente, l’intera zona del Trasimeno ed i comuni del territorio di competenza.