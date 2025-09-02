Si terranno martedì alle ore 15, nella nuova chiesa parrocchiale della Madonna del Ponte, a Gubbio, i funerali di Stefano Vagnarelli, 57 anni, morto domenica pomeriggio all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia a seguito del grave malore che lo ha colpito mentre percorreva in bici la strada che da Gubbio giunge a Gualdo Tadino. Soccorso dal 118 ed elitrasportato a Perugia, il suo cuore ha purtroppo cessato di battere nonostante i tenttativi messi in atto dai medici. Vagnarelli, residente nel quartiere di San Martino e dipendente della Colacem, era molto conosciuto e stimato. Lascia la moglie, due figli e tanti fra familiari e amici che gli volevano bene.