Malore fatale mentre va ad asparagi: muore donna di 73 anni

Festività pasquali di lavoro intenso, nonostante la ‘zona rossa’ nazionale, per il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria. Diverse le richieste di intervento giunte al Sasu attraverso la centrale unica del 118.

Malore fatale

Domenica una donna di 73 anni che era andata ad asparagi a Migiana (Corciano), nei pressi del castello di Pieve del Vescovo, è stata colta da malore. L’anziana è stata raggiunta da due squadre del Sasu di Perugia composte da tecnici, operatori e sanitari. Una volta giunti sul posto, unitamente al personale del 118, gli addetti hanno solo potuto constatare il decesso della poveretta.

Anziana nel fosso

Lunedì il Sasu è intervenuto in soccorso di un’anziana caduta in un fosso nella zona di Crocemarroggia (Spoleto), mentre si recava a nutrire i propri animali. Sul posto si sono recate due squadre del Sasu, sempre in assetto completo, che hanno accertato le condizioni della donna: una volta immobilizzata sul materassino a depressione, è stata stabilizzata sulla speciale barella portantina in dotazione del Sasu e così trasportata con tecniche alpinistiche fino all’autoambulanza del 118. Presenti anche i vigili del fuoco.