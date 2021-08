Domenica pomeriggio movimentata in viale Europa e Città di Castello: un uomo di 77 anni, probabilmente per un piccolo malore, dovuto anche al gran caldo, ha perso il controllo del proprio veicolo andando a sbattere sulla rotonda. L’auto è rimasta in bilico sulla rampa della rotonda e il personale del 118 non riuscivano a estrarlo, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del vicino comando.

