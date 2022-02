Malore lungo il Topino: ubriaco ‘perso’ aiutato da polizia e 118

Intervento degli agenti della polizia di Stato di Foligno e del 118, lunedì pomeriggio lungo il corso del fiume Topino, a Foligno, dove era stata segnalata la presenza di una persona colta da malore. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo riverso a terra e, da un primo controllo, è emersa l’ipotesi che potesse aver perso i sensi in quanto ubriaco. Così lo hanno invitato a fornire i propri documenti: cosa che ha fatto nonostante diverse ‘resistenze’. L’uomo, di origini sudamericane, è stato così identificato e soccorso dagli operatori del 118 folignate. Raggiunto dalla sorella – che ha ringraziato i soccorritori -, ha poi rifiutato il trasporto in ospedale, andando via con la familiare.

