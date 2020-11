Maltempo bersaglia il Perugino: tanti interventi

Il maltempo – pioggia e soprattutto raffiche di vento – era stato annunciato e non si è fatto attendere. Venerdì mattina, in particolare sul territorio provinciale di Perugia, sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale, anche e soprattutto per rami e alberi caduti o pericolanti. Come nella frazione di Resina (Perugia) dove un albero è caduto nei pressi di un passaggio a livello. Fatto simile a quello accaduto nella mattinata a Rivotorto di Assisi, dove una pianta è finita sopra i cavi dell’elettricità. Intanto il numero di emergenza 115 è tempestato di chiamate da varie zone del territorio e le previsioni per la giornata non lasciano presagire nulla di buono.

Articolo in aggiornamento