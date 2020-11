Maltempo in Umbria: allerta per il vento

Allerta arancione – rischio moderato – per il vento e gialla per i temporali. Queste le criticità indicate per la giornata di venerdì dal servizio di Protezione civile della Regione Umbria: ancora maltempo in arrivo sull’intero territorio.

La nota del Dipartimento nazionale della Prociv

Il dipartimento nazionale indica invece che «dalle prime ore di venerdì 20 novembre si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, in estensione, dal pomeriggio, a Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata»; inoltre si parla di «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno Umbria, Lazio, Molise, Sardegna, Campania e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento».