Il maltempo, in particolare le piogge costanti che fra mercoledì e la notte seguente hanno riguardato anche l’Umbria, ha portato disagi in diverse zone della regione. In particolare nella Valle Umbra, come spiegano i vigili del fuoco del comando procinciale di Perugia in una nota diffusa nella prima mattinata di giovedì.

Intorno alle 5 di giovedì mattina – si legge – le squadre del 115 sono intervenute nel comune di Trevi, «in località San Lorenzo, a seguito dell’esondazione del torrente che attraversa la zona. L’acqua ha invaso un piazzale dove la rete fognaria non riusciva più a garantire il deflusso, raggiungendo le abitazioni limitrofe e provocando allagamenti fino a circa 50 centimetri in alcuni edifici». I vigili del fuoco, con l’impiego di idrovore e motopompe, «stanno operando per allontanare l’acqua e riportare la situazione alla normalità».

Ulteriori criticità si sono registrate nel comune di Castel Ritaldi, «dove i torrenti Ruicciano e Tatarena hanno esondato, allagando alcune abitazioni. Sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco di Spoleto, impegnata con idrovore e motopompe. Nella stessa zona, un’autovettura rimasta bloccata è stata rimossa con il carroattrezzi, mentre un altro veicolo è tuttora fermo in via La Penna, dove sta intervenendo un’altra squadra per il recupero». Un ulteriore intervento «è in corso in località Fratta, dove una squadra fluviale è impegnata per fronteggiare l’allagamento di alcuni capannoni».