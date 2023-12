Maltratta la moglie per anni, anche davanti al figlio minore: carcere per un 42enne di Narni

Un 42enne del Narnese, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Narni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato tradotto in carcere a seguito di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Terni, eseguita dagli stessi militari che hanno condotto le indagini. Tutto è partito dalla denuncia sporta dalla moglie 40enne, «ormai esasperata – spiega una nota dell’Arma – dalla situazione vessatoria cui era sottoposta. Il coniuge, fin dall’inizio della loro più che decennale convivenza, l’ha sottoposta a maltrattamenti sia di natura psicologica che fisica, con cadenza praticamente quotidiana, consistenti in comportamenti minacciosi e spesso violenti che la persona offesa non aveva mai fatto refertare presso strutture sanitarie ma che, in alcune circostanze, si sono verificati di fronte al loro figlio minore». Le indagini, coordinate dalla procura di Terni nell’ambito del cosiddetto ‘codice rosso’ (legge 69 del 2019), hanno portato alla richiesta e quindi all’emissione della misura, eseguita sabato pomeriggio.

