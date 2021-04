Maltrattamento degli animali, Protocollo d’intesa per la tutela

Il Comune di Terni è capofila del Protocollo d’intesa con i Comuni di Spoleto, Umbertide e Narni, relativo alla prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli animali prevista dal piano regionale presentato da Anci Umbria. Al Comune di Terni saranno destinate risorse che verranno impiegate per il lavoro straordinario di due agenti di polizia Locale, per la retribuzione di un dipendente amministrativo nell’ufficio benessere animale, per l’acquisto di lettori microchip e per una campagna di comunicazione e informazione relativa alla sensibilizzazione sul rispetto degli animali e le norme di comportamento.

I servizi

«Questo tipo di finanziamenti – spiega l’assessore al benessere degli animali Cristiano Ceccotti – sono principalmente diretti a potenziare i servizi volti ad intercettare situazioni di illegalità, scongiurando possibili rischi per gli animali e vengono dunque utilizzati per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale di polizia locale e per l’acquisto di mezzi ed attrezzature. Come ente capofila ci impegneremo al meglio anche nel tentativo di divulgare quelle norme di comportamento che favoriscano la civile convivenza tra uomini e animali tentando di agire incisivamente sulla coscienza dei cittadini affinché si eviti il proliferare di azioni dannose nei confronti di animali indifesi. Desidero ringraziare – conclude l’assessore – la Prefettura di Terni e Perugia, l’Anci Umbria ed i Comuni interessati per la collaborazione che ha reso possibile sottoscrivere questo Protocollo di intesa».